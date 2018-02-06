В аэропорту Грозного построят новый международный терминал

ГРОЗНЫЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Новый международный терминал в форме исламского символа - золотого полумесяца - построят в Грозном рядом с действующим терминалом. Проект будет реализован с учетом исторических и религиозных традиций чеченского народа, сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Со временем Грозный станет крупным авиационным узлом на юге страны, имеющим огромное значение не только для пассажирских перевозок, но и доставки и перевалки грузов из целого ряда стран. Эскизный проект нового терминала практически готов. Он учитывает особенности ландшафта местности, окружающей среды, архитектурные, исторические, религиозные традиции чеченского народа", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, новый комплекс являет инвестиционным проектом, к которому проявляют большой интерес отечественные и зарубежные фирмы и фонды.

"Если коротко сказать о внешнем облике, то он станет самым красивым аэропортом страны. Про комфорт и говорить не стоит, ибо он будет на уровне лучших мировых стандартов. Мы исходим из того, что грозненский авиаузел ежегодно станет обслуживать до 1,5 млн человек. В ближайшее время будет объявлен тендер на проектирование терминала", - написал Кадыров.

Зоны вылета и прилета нового комплекса будут расположены на двух уровнях, одна над другой. Четыре современных терминальных порта, оборудованных парными телескопическими трапами, смогут одновременно обслуживать до 12 самолетов, обеспечивая ежегодный пассажиропоток нового терминала до полутора миллиона человек в год, с учетом транзитных пассажиров.