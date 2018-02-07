Путин 7-8 февраля в Сибири займется вопросами молодежного спорта и науки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на два дня отправляется в Сибирь. 7 февраля в Красноярске он проверит ход подготовки к Универсиаде 2019 года. На следующий день, 8 февраля, глава государства продолжит работу в Новосибирске, где проведет заседание Совета по науке и образованию.

Планы в Красноярске

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин в среду посетит Красноярск, "где ознакомится с ходом подготовки города к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года". Президент осмотрит ряд объектов спортивной инфраструктуры, в частности, многофункциональный спортивный комплекс "Сопка" и ледовый спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск", а также проведет совещание по вопросам подготовки универсиады".

У президента также запланирована встреча с детской футбольной командой клуба "Тотем", в которой играют дети из Красноярского детского дома номер 1. Начиная с 2011 года, воспитанники клуба неоднократно занимали призовые места на чемпионате Мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов, который проводится в Варшаве.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр готовятся 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.

Посещение Академгородка

8 февраля Путин проведет в Новосибирске, посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики им. Г. И. Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук. Помимо этого, ожидается, что Путин вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.

Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель - стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии - 2,5 миллиона рублей.

Путин также проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию, на котором планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, ключевые направления международного научно-технического сотрудничества.

Молодые ученые

Владимир Путин 5 февраля подписал указ о присуждении президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Ее лауреатами стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН и Максим Никитин из Московского физико-технического института (МФТИ).

33-летний Башнин, научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН, получил награду "за вклад в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV-XIX веков".

35-летнего Коха, старшего научного сотрудника лаборатории роста кристаллов Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН, отметили "за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств".

Заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, 31-летний Никитин занимается разработкой "умных" наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики - нового подхода в медицине, заключающегося в комплексном решении терапевтических проблем и одновременном создании медицинского препарата и средств ранней диагностики заболевания.