Финал конкурса управленцев "Лидеры России" открывается в Сочи

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" начинается в среду в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

"Многие финалисты уже успели сдружиться. Думаю, что сложность будет в нахождении правильного баланса между тем, чтобы наилучшим образом продемонстрировать свои личные компетенции и тем, чтобы думать о командном успехе", - сказал ТАСС перед началом финала руководитель конкурса, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Но я уверен, что все финалисты с этим отлично справятся и продемонстрируют настоящие лидерские качества", - добавил собеседник агентства.

Конкурс "Лидеры России" - это флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Он проводится Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ключевая цель конкурса - "выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных управленцев со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций".

Многомесячный марафон

Событие в Сочи завершает марафон, который длился с осени 2017 года. О старте конкурса первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко объявил 11 октября. Сразу после этого начался прием заявок, которые могли подать граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее пяти лет. Для участников моложе 35 лет требование по опыту работы на руководящей должности было снижено до двух лет.

По словам Комиссарова, заявок поступило примерно в 20 раз больше, чем прогнозировалось. "То, что наши ожидания будут превышены, мы поняли практически с первых часов регистрации. При это мы успели подготовиться и справиться с потоком технически и технологически. Отрадно, что у нас в стране столько активных, мотивированных людей", - добавил он.

Заявки направили более 199 тыс. человек, однако лишь 89 тыс. выполнили все условия регистрации и загрузили видеоинтервью. Значительное сокращение числа участников прошло после тестирования управленческого потенциала.

Из почти 2,7 тыс. полуфиналистов в Сочи отправились лишь 300 человек, из которых выберут 100 победителей. Это число примерно в две тысячи раз меньше количества заявок, которые были поданы изначально.

Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн. рублей. Как пояснили ранее организаторы, эта сумма примерно соответствует стоимости программы "Мастер делового администрирования" (MBA, Master of business administration).

Вместе с тем, по итогам финальных испытаний будут выявлены 100 победителей, которые примут участие в программе наставничества. Они смогут в течение года получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений. Пары из наставников и наставляемых будут сформированы после объявления результатов финала.

39 наставников уже подтвердили свое участие в финале. В частности, в Сочи приедут главы регионов: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и мэр Москвы Сергей Собянин. От бизнеса в число наставников вошли генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров; президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф; председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. От государственных деятелей на участие в финале конкурса заявлены первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин.

Еще одним бонусом для победителей станет шанс поработать в руководстве органов государственной власти. В частности, о готовности принять на работу победителей заявил Кириенко, отметив, что в Администрации президента заготовлено несколько вакансий. Вместе с тем Орешкин, признался, что в его ведомстве также ждут участников конкурса, при этом наиболее высокой вакансией является пост замминистра. Орешкин также предрек "драку" за лучших финалистов.

Руководитель Администрации президента Антон Вайно заявил, что места для конкурсантов могут появиться не только в госорганах. "Мы рассчитываем, что победители конкурса "Лидеры России" будут востребованы не только на госслужбе, но и в компаниях с государственным участием", - сказал он. При этом организаторы неоднократно заявляли, что и те, кто остановился на стадии полуфинала могут оказаться востребованными в госуправлении и бизнесе.

Программа финала

Прошедшие в финал 300 человек представляют 54 субъекта РФ. При этом больше всего финалистов из Москвы (58 участников), Санкт-Петербурга (30) и Ставропольского края (19).

Финал конкурса будет проходить в течение пяти дней, а программу каждого дня посвятят определенной теме. Так, 7 февраля будет "День развития", пройдет серия мастер-классов, которые проведут наставники конкурса. Вечером состоится дискуссия на тему "Роль лидера в развитии системы государственного управления на региональном уровне: ключевые вызовы и решения", на которую приглашены губернаторы и врио губернаторов из числа наставников.

8 февраля станет "Днем наставника". Эксперты будут наблюдать за работой финалистов в ходе мероприятий и смогут оценить потенциал участников при выполнении заданий, составленных в том числе самими наставниками.

"Управленческий день" 9 февраля будет посвящен оценочным мероприятиям, на 10 февраля запланирован "Социальный день": в первой половине дня все финалисты отправятся в образовательные учреждения города Сочи, где проведут открытые уроки, посвященные лидерству. Вторая половина дня будет отдана для выполнения социально- ориентированного задания в группах.

11 февраля на торжественной церемонии будут подведены итоги конкурса.