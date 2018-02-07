Театр наций поможет собрать средства для детей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный Театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова вновь станет местом проведения программы Благотворительного фонда "Жизнь в движении", созданного в поддержку детей с ограниченными возможностями. В 2018 году старт проекту даст интерактивная фотовыставка "Путь к вершинам", которая открывается в среду в Новом Пространстве Театра наций, сообщили ТАСС организаторы акции.

На выставке будут представлены фотоработы, посвященные восхождениям ребят с ограниченными возможностями на высочайшие горные вершины мира. В 2012, 2014 и 2015 годах команде удалось на протезах покорить самую высокую точку Африки - Килиманджаро; в 2016 году они дошли до Северного базового лагеря на Эвересте, а летом 2017 года покорили Эльбрус.

В рамках выставочного проекта пройдет показ документального фильма "На своих двоих", получившего Приз зрительских симпатий на фестивале Doc. Miami (2012 год). Ленту представят журналист Леонид Парфенов, герой картины и участник восхождения на Килиманджаро Александр Шульчев, генеральный продюсер и сорежиссер проекта Наталья Шагинян-Нидэм. Также состоится творческая встреча с путешественником и писателем, директором клуба "Приключение" Дмитрием Шпаро, который занимается спортивной реабилитацией инвалидов.

Важнейшим событием благотворительной акции станет концерт "Жизнь в движении", который пройдет 15 февраля на Основной сцене Театра наций. Актеры Евгений Миронов, Анатолий Белый, Ирина Пегова, оперная певица Вероника Джиоева, саксофонист Игорь Бутман, шоу-балет "Тодес" и многие другие выступят в поддержку людей с ограниченными возможностями.

В концерте также примет участие Евгений Смирнов - танцовщик, потерявший в результате автомобильной аварии одну ногу. Смирнов участвовал в проектах "Танцы на ТНТ" и "Минута славы" на Первом канале и открыл первую инклюзивную школу танцев. Также выступит с номером "Шоколад" Александр Похилько, трижды покоривший Килиманджаро и преодолевший на протезах-гепардах беговой этап триатлона Ironstar в Сочи (10 км).

"Мы с 2012 года проводим в театре благотворительный концерт "Жизнь в движении", который каждый раз подтверждает, что никакие болезни и физические недостатки не являются препятствием для достижения людьми высоких результатов. Это пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты и верить", - заявил худрук Театра наций. Он также сообщил, что средства, собранные от благотворительного марафона, направляются в Фонд "Жизнь в движении" на поддержку программы "Хочу ходить", которая помогает детям приобрести протезы, встать на ноги, получить необходимое образование и навыки, сделать шаг за пределы детского дома и адаптироваться в обществе.