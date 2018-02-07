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Итоговое сочинение в дополнительный срок напишут более 21 тыс. человек

Общество
7 февраля, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Большая часть выпускников этого года написали сочинение 6 декабря 2017 года, 98% из них получили "зачет"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Выпускное сочинение в дополнительный срок напишут в среду более 21 тыс. выпускников российских средних школ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Повторный этап написания итогового сочинения (изложения) пройдет 7 февраля для выпускников, получивших "незачет" и тех, кто не имел возможность по уважительным причинам принять участие в написании сочинения в декабре 2017 года", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что заявления на участие в итоговом сочинении в дополнительный срок 7 февраля подали около 21,2 тыс. человек, в том числе 19,4 тыс. выпускников текущего года. Около 1 тыс. участников будут писать изложение.

Для обучающихся, получивших за итоговое сочинение "незачет", не явившихся на итоговое сочинение 7 февраля или не завершивших его написание по уважительным причинам предусмотрен еще один дополнительный срок написания сочинения - 16 мая 2018 года.

Сочинение 2017/2018

Большинство выпускников этого года успешно написали сочинение в основной срок 6 декабря 2017 года. В тот день сочинение писали 645 тыс. участников, порядка 98% выпускников получили за сочинение "зачет".

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах определены пять основных направлений тем сочинений на 2017/18 учебный год: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество". В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала.

Результатом итогового сочинения может быть "зачет" или "незачет". Вузы могут учесть результаты итогового сочинения при зачислении абитуриентов.

Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы.

Итоговое сочинение начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов, итогового изложения - 250-300 слов.

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