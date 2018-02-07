Джим Керри удалил страницу в Facebook из-за приписываемого России вмешательства в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Актер Джим Керри удалил свою страницу в Facebook и намерен распродать акции соцсети из-за приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США. Об этом он написал во вторник в своем профиле в Twitter.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 February 2018

"Я избавляюсь от моих акций Facebook и удаляю страницу, потому что Facebook получала прибыть от вмешательства России в наши выборы и она [компания Facebook] не предпринимает достаточно мер, чтобы прекратить это, - отметил Керри. - Я призываю всех других инвесторов, которым небезразлично наше будущее, сделать то же самое". В настоящее время страница Керри в Facebook недоступна.

Актер также заявил во вторник журналистам телеканала CNBC, что выступает за ужесточение надзора за социальными сетями. По его словам, "нужно, чтобы отношение к доступу к ним было более ответственным". Керри известен фильмами "Маска" (The Mask, 1994), "Шоу Трумэна" (The Truman Show, 1998), "Лжец Лжец" (Liar Liar, 1997) и другими. Он получил две кинопремии "Золотой глобус" за роли в картинах "Шоу Трумэна" и "Человек на Луне" (Man on the Moon, 1999).

В сентябре 2017 года Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Впоследствии Facebook передала около трех тысяч образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведутся разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на прошлогодние выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.