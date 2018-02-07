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Путин прибыл в Красноярск, где проверит ход подготовки к универсиаде 2019 года

Общество
7 февраля, 5:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 7, февраля. /ТАСС

Глава государства также осмотрит новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Емельяново"

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КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где проверит, как идет подготовка к универсиаде 2019 года. Глава государства осмотрит объекты спортивной инфраструктуры, в частности, спортивный комплекс "Сопка" и ледовый комплекс "Платинум Арена Красноярск", а также проведет совещание на тему подготовки универсиады.

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Как Красноярск готовится к универсиаде

У президента также запланирована встреча с детской футбольной командой клуба "Тотем". В ней играют дети из Красноярского детского дома № 1. Воспитанники клуба начиная с 2011 года неоднократно занимали призовые места на Чемпионате мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов. Чемпионат проводится в Варшаве.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Это будут первые в истории России зимние студенческие игры. Для их проведения готовятся 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.

В завершение дня Путин осмотрит новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Емельяново". Терминал начал работать в конце декабря 2017 года, после его запуска пропускная способность аэропорта выросла до 5 млн пассажиров в год. В настоящее время комплекс обслуживает только внутренние рейсы, а к третьему кварталу 2018 года сможет принимать и международные рейсы.

На следующий день, 8 февраля, глава государства продолжит работу в Новосибирске, где проведет заседание Совета по науке и образованию.

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