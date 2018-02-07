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Мутко вручил ежегодную премию авторам лучших туристических проектов

Общество
7 февраля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Размер каждой премии составляет 1 млн рублей

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Церемония вручения ежегодной государственной премии авторам 10 лучших проектов в области туризма прошла в Москве в среду. Победителей поздравили вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы в последние годы наблюдаем очень большую активность в [туристической] сфере. Прежде всего, с точки зрения развития экономики. У нас появляется много компаний, людей, которые начинают создавать новые продукты, новые проекты, создаются новые туристические кластеры, направления. Мы обладаем колоссальными возможностями нашей страны: это исторические возможности, культура, природные ресурсы. Те, кто находятся в этом зале, их в полной мере использовали", - сказал глава вице-премьер.

На рассмотрение межведомственного совета было представлено 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России. Всего в 2018 году распоряжением правительства премии были присуждены авторам 10 проектов. В их числе "Международный фестиваль "Кижская регата" (республика Карелия), "Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка" (Пермский край), "Этнопарк "Кочевник" (Московская область), "Международный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" (Москва).

Также премию получили создатели туристского комплекса "Арт-отель "Николаевский Посад" (Владимирская область), туристской инфраструктуры "В некотором царстве" (Рязанская область), туристско-выставочного комплекса "Музейный квартал" (Нижегородская область), проекта по развитию событийного туризма "Новогодняя столица России", детского туристского комплекса "Научный музей и город профессий" (Тула), проекта по развитию детского образовательного туризма "Живые уроки".

Ежегодные премии в области туризма учреждены постановлением правительства в 2014 году. Размер каждой премии составляет 1 млн рублей.

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