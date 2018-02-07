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Научный директор РВИО назвал "беспамятством" историческую политику польских властей

Общество
7 февраля, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Михаил Мягков напомнил, что известны факты, когда граждане Польши участвовали в уничтожении евреев и выдаче их нацистским властям

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Решение польского президента Анджея Дуды утвердить закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за распространение фактов об участии поляков в преступлениях Третьего рейха, является попыткой исказить исторические реалии, сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"В Польше разворачивается политика беспамятства: в новом законе говорится о наказании за пропаганду бандеровской идеологии. Нет сомнения, что ее надо выкорчевывать всеми доступными средствами. Но одновременно происходит попытка переписывания других страниц истории Второй мировой войны. Страна, опирающаяся на историю, из которой вымарываются "неудобные" эпизоды, не может иметь твердой опоры в настоящем", - считает научный директор РВИО.

Он напомнил, что известны факты, когда граждане Польши участвовали в уничтожении евреев и выдаче их нацистским властям, о чем сегодняшнее польское руководство предпочитает забыть.

"Этот закон принимается, в том числе и потому, что польские власти предпочитают игнорировать, что есть правда истории, которая состоит и в том, что в годы войны были эпизоды с участием поляков в преступлениях против еврейского населения, чему есть документальные свидетельства. Достаточно вспомнить об убийстве поляками евреев в деревне Едвабне в 1941 году или выдаче поляками нацистам многих узников лагеря смерти "Собибор", - сказал Мягков.

По словам Мягкова, сегодня также делаются попытки вычеркнуть из польской истории все, что связано с освобождением страны советскими солдатами. "Сносятся памятники благодарности бойцам Красной армии, освободившим страну. Кстати, плечом к плечу с ними воевали и бойцы Войска Польского. За свободу Польши, за то, чтобы в ней разговаривали и писали на родном языке, погибли более 600 тыс. советских солдат", - сказал он.

Историк добавил, что, несмотря на это, сегодня в Польше есть большое количество людей, "которые помнят о том, что мы вместе воевали против нацизма и память об этом священна".

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