Совет ассоциации "Оленеводы мира" соберет на Ямале делегатов из десяти стран

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заседание совета ассоциации "Оленеводы мира" соберет 25 марта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) оленеводов из десяти стран, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора региона.

"Мероприятие пройдет 25 марта. Ожидается участие всех членов совета ассоциации, куда входят по два представителя их всех оленеводческих регионов мира - из около 20 субъектов России, а также из Норвегии, Швеции, Финляндии, Гренландии, Канады, Аляски, Монголии, Китая, Шотландии", - сообщили в пресс-службе.

Делегаты обсудят состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы ассоциации на ближайшие четыре года.

Первый Всемирный конгресс оленеводов состоялся в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году. Одним из результатов форума стало создание ассоциации "Оленеводы мира" для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами мира.