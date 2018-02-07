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Лавров заверил россиян, что их интересы и безопасность надежно обеспечены

Общество
7 февраля, 16:51 UTC+3 СОЧИ 7, февраля. /ТАСС

Глава МИД отметил, что трудности, с которыми сталкивается страна в целом и дипломатия, - это стимул к более творческой и креативной работе

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СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Интересы России, ее безопасность и суверенитет будут надежно обеспечены при любом раскладе. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

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"Заверяю вас, что трудности, с которыми сталкивается страна в целом и дипломатия, - это только стимул к более творческой и креативной работе, - подчеркнул министр. - У наших граждан не должно быть сомнений, что при любом развитии событий интересы страны, ее безопасность и суверенитет будут надежно обеспечены".

Лавров отметил, что защита прав и интересов россиян находится в центре внимания правительства России и Министерства иностранных дел. "Разумеется, будем противодействовать порочной и нелегитимной практике ряда государств, которые организовали гонения на российские СМИ и выдавливают их из информационного пространства", - добавил он. "Будем и дальше проводить тот курс, который был определен президентом", - заключил глава МИД РФ.

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