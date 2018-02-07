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Матвиенко: на лекарства для людей с редкими болезнями могут выделить еще 9 млрд рублей

Общество
7 февраля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Спикер Совфеда призвала в первую очередь решать проблему с обеспечением лекарствами детей с редкими заболеваниями

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр финансов пообещал в этом году принять решение о переводе на федеральное финансирование лечения орфанных (редких) заболеваний, в 2019 году на лекарства для таких больных из федерального бюджета может быть выделено дополнительно 9 млрд рублей. Об этом сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании совета по региональному здравоохранению, посвященном проблемам и перспективам развития инфраструктуры детского здравоохранения.

"И Минздрав, и Совет Федерации, и я лично, мы работаем над этим вопросом [лекарственного обеспечения людей с орфанными заболеваниями]. В диалоге с министром финансов. Он обещал, что в этом году будут приняты системные решения об изъятии этого полномочия с субъектов Федерации, переносе на федеральный уровень, чтобы Минздрав централизованно (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) закупал лекарства на орфанных больных", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что это позволит удешевить закупку таких лекарств, так как они будут закупаться в больших объемах, и навести порядок в вопросе учета людей с орфанными заболеваниями.

"Министр это понимает, и премьер-министр Дмитрий Анатольевич [Медведев] дал такие поручения. Предварительно, как разведка доносит, на следующий год 9 мдрд будет добавлено уже на лекарства по орфанным заболеваниям", - сказала спикер Совфеда, добавив, что в первую очередь нужно решать проблему с обеспечением лекарствами детей с редкими заболеваниями.

"Мы этим занимаемся, постараемся в этом году довести до окончательного решения", - заключила сенатор.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известны около 7 тыс. разновидностей таких болезней. Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для лечения заболеваний, входящих в федеральную программу "Семь нозологий", еще 24 нозологии - ответственность регионов. По словам министра, по трем заболеваниям из этих 24 видов лечение каждого больного обходится региону в сумму около 100 млн рублей в год.

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