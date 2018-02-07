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Аварийные бригады вернули свет в дома 8 тыс. жителей Петрозаводска

Общество
7 февраля, 17:05 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 7, февраля. /ТАСС

Аварию устраняли шесть энергетиков

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ПЕТРОЗАВОДСК, 7 февраля. /ТАСС/. Энергетики вернули электричество в дома более 8 тыс. жителей столицы Карелии, устранив повреждение кабеля. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе энергосетевой компании "ОРЭС-Петрозаводск".

"Подключение всех потребителей произошло в 09:43 мск", - сказала представитель компании Светлана Лебидка.

По ее словам, к аварийно-восстановительным работам были привлечены две бригады из шести человек. Авария произошла из-за повреждения кабеля.

Ранее сообщалось, что отключение произошло в 07:50 мск. Без света остались 8 тыс. 65 жителей микрорайона "Кукковка".

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