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Совет новостроек для решения вопросов развития территорий создали в Ленинградской области

Общество
7 февраля, 17:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, февраля. /ТАСС

Общественность хочет контролировать плотность застройки и выражать свое отношение к внешнему виду новых кварталов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании наблюдательного совета новостроек, который поможет властям решать проблемные вопросы развития территорий на границе с Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Строительные компании осваивают расположенные рядом с Петербургом зоны наиболее интенсивно, но создание транспортной и социальной инфраструктуры часто идет медленнее жилого строительства, что вызывает недовольство жителей уже сформировавшихся микрорайонов. Общественность также хочет контролировать плотность застройки и выражать свое отношение к внешнему виду новых кварталов.

"Жители настроены активно в отношении развития инфраструктуры новостроек, и наблюдательный орган предоставляет им все возможности для этого. Лидеры общественного мнения новостроек вошли в этот совет и получили реальные возможности участвовать в формировании плана развития, обладать полной информацией о том, что сделано, что планируется сделать, кто ответственный, в том числе обладать функциями контроля, как работают местные власти", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства.

Решение о создании совета было принято в ноябре 2017 года, для того чтобы дать возможность представителям общественности повлиять на решения, касающиеся развития территорий массовой застройки, в первую очередь это касается районов Ленинградской области, прилегающих к Санкт-Петербургу. Совет будет заниматься выявлением проблемных вопросов в сфере градостроительной деятельности на территориях массовой застройки, разработкой предложений по вопросам создания комфортной среды в новостройках. По данным пресс-службы, в состав совета вошли представители Бугров, Мурино, Всеволожска, Кудрово, Нового Девяткино, а также главы администраций этих поселений, представители администрации области.

Наблюдательный совет формируется из активистов, которых жители микрорайонов избирают сами голосованием в группах по развитию новостроек в социальных сетях, в его составе будет 34 человека. Совет возглавит заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству. Заседания будут проводиться один раз в квартал или по мере необходимости. Совет начал работу сразу после завершения его формирования.

Как отметили в областном правительстве, члены наблюдательного совета имеют право запрашивать информацию у органов исполнительной, муниципальной власти и приглашать для участия в заседаниях совета представителей органов власти разных уровней. "Также члены совета могут принимать участие в формировании дорожной карты инфраструктурного развития территорий, отслеживать выполнение решений совета и принимать участие в заседаниях градостроительного совета Ленинградской области", - добавили в пресс-службе.

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