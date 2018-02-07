Папа Римский приветствовал создание единой корейской команды в Пхёнчхане

ВАТИКАН, 7 февраля /ТАСС/. Папа Римский Франциск приветствовал создание единой корейской команды в Пхёнчхане. Выступая с проповедью в ходе коллективной аудиенции в Аудиториуме - актовом зале им. Павла VI в среду, понтифик заявил, что "традиционное олимпийское перемирие в этом году приобретает особое значение".

"Делегации двух стран пройдут вместе под общим флагом и будут соревноваться как единая команда. Этот факт внушает надежду на мир, в котором конфликты решаются мирно, при помощи диалога и в духе взаимного уважения, как этому учит спорт", - приводит слова римского первосвященника Ватиканская служба печати.

Он обратился с приветствием к Международному Олимпийскому комитету и всем атлетам, участвующим в Играх, властям и корейскому народу. "Всем шлю свои молитвы и благословения и подтверждаю обязательство Святого престола поддерживать любые полезные инициативы в пользу мира и сближения народов, - отметил глава Римско-католической церкви. - Пусть эта Олимпиада станет великим праздником дружбы и мира! Храни вас Господь!"

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.