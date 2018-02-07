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НМГ и "СТС Медиа" создали совместное предприятие для сотрудничества в цифровой сфере

Общество
7 февраля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Генеральным директором совместного предприятия назначен Денис Горшков

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Национальная Медиа Группа (НМГ) и холдинг "СТС Медиа" объявили о создании совместного предприятия в области цифровых и трансмедийных проектов. Об этом ТАСС в среду сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

"Периметр новой компании будет включать в себя сервис Videomore.ru, веб-сайты каналов в составе двух холдингов, мобильные приложения, аккаунты в социальных сетях, - рассказал собеседник агентства. - При этом, работа нового предприятия не будет включать в себя новостные сервисы в составе МИЦ "Известия" (принадлежит НМГ)".

Генеральным директором совместного предприятия назначен Денис Горшков, ранее руководивший компанией "Амедиа ТВ".

По словам собеседника агентства, Горшков "сосредоточится на развитии продуктов холдингов в онлайн-среде, росте их монетизации по платным и рекламным моделям, унификации технологических решений, интеграции проекта "Витрина ТВ", работе с big data в рекламе".

Кроме того, собеседник ТАСС рассказал, что также Горшков будет интегрирован в качестве эксперта в работу проекта "Витрина ТВ" (создан в равных долях Первым каналом, ВГТРК, НМГ и "СТС Медиа"). Как ожидается, единая структура для распространения профессионального контента в интернете, а также платформа для доступа к стримингу каналов для OTT-сервисов и OTT-решений (OTT - метод предоставления видеоуслуг через интернет), будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

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