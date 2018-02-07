Госдума наделяет Росздравнадзор правом контрольной закупки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Росздравнадзор правом контрольной закупки, что позволит бороться с продажей некачественных лекарств и нарушением правил оказания платных медицинских услуг.

Согласно документу, сотрудники ведомства смогут использовать данную форму контроля "при проверке соблюдения обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности в части соблюдения установленного порядка предоставления платных медицинских услуг", а также "при проведении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств с целью проверки соблюдения правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) соблюдения запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств для медицинского применения".

У Росздравнадзора уже имеется ряд полномочий, чтобы отследить качество медикаментов, напомнил журналистам зампред профильного думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль. "Но в этой сфере все равно остаются значимые проблемы, - констатировал он. - Например, имеют место нарушения правил выписки и отпуска лекарственных препаратов, особенно психотропных и антибактериальных". Часто лекарственные препараты и медицинские изделия продают либо без рецепта, либо запрещенные, либо те, на реализацию которых у аптеки нет разрешения, отметил депутат.

"Бывают также случаи, когда медицинские организации оказывают помощь, не имея на это лицензии и специалистов. Это касается и тех, что работают в области косметологии", - обратил внимание Огуль. Так, пациентам делают инъекции всевозможных препаратов на основе ботулотоксинов, гиалуроновой кислоты, привел он пример. "Оказывают такие услуги без соответствующего разрешения, а потом у пациентов - тяжелейшие осложнения: аллергические реакции, некрозы, инфицированные раны", - добавил политик.

Особенно важным зампред комитета Госдумы считает тот факт, что наделение Росздравнадзора дополнительными контрольными полномочиями "наконец-то затронет и сферу интернет-торговли". "Здесь тоже огромное количество нареканий, жалоб, нарушений", - указал он.

"И выявить все это можно только с помощью контрольной закупки. Так что дополнительные полномочия Росздравнадзора будут способствовать эффективной борьбе с нарушениями в розничной торговле медпрепаратами и предоставлении медицинских услуг в частных клиниках. И очень важно при этом исключить даже малейшую возможность для злоупотребления новыми полномочиями", - заключил Огуль.