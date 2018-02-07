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Figaro: набережную Круазет в Канне расширят вдвое

Общество
7 февраля, 18:07 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, февраля. /ТАСС

В рамках работ предполагается расширить пляж и увеличить территорию, на которой размещаются рестораны

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ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Французские власти ведут работы по реконструкции набережной Круазет, где расположен Дворец фестивалей - главная площадка Каннского кинофестиваля. Об этом в среду сообщает газета Le Figaro.

По ее данным, в рамках работ предполагается расширить пляж для купающихся, а также увеличить территорию, отведенную под около 20 ресторанов, в которых обедают во время мероприятий звезды и политики. Сегодня ширина самого пляжа составляет в разных местах от 5 до 15 м. "Цель состоит в том, чтобы иметь в распоряжении от 30 до 40 м", - сообщил изданию сотрудник компании - организатора работ Филипп Базен.

Отмечается, что площадь песчаного пляжа увеличат путем завоза около 85 тыс. кубических метров песка с одного из карьеров на юго-западе Франции. По данным издания, стоимость работ обойдется властям в сумму около €10 млн. Владельцы близлежащих отелей и ресторанов в Канне полагают, что проект поможет им увеличить прибыли от бизнеса.

Заложенная в 60-х годах XIX века набережная Круазет - бульвар вдоль побережья Канна протяженностью 2,8 км с широкой пешеходной дорожкой, укрытой тенью сосен, а также с расположенным рядом песчаным пляжем. На ее протяжении расположены большинство крупных отелей, рестораны, бутики всемирно известных марок, а также Дворец фестивалей, в котором проходят мероприятия Каннского кинофестиваля. Последнее заметное изменение облика набережной произошло после Второй мировой войны, а 9 февраля 2001 года она была внесена во Всеобщий список культурного наследия Франции.

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