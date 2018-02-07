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Возможные квоты на вход в храм Василия Блаженного не коснутся верующих

Общество
7 февраля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Как пояснил директор Исторического музея Алексей Левыкин, введение квот затронет туристические группы

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Инициатива по возможному введению квот на посещение храма Василия Блаженного преимущественно касается туристов и не скажется на проведении богослужений, заявил ТАСС директор Исторического музея, частью которого является храм, Алексей Левыкин.

"Квотирование как раз касается не верующих, а организованных туристических групп. Поэтому верующие могут не беспокоиться - ни посещение храма паломниками, ни проведение там служб к этому предложению не имеет никакого отношения", - подчеркнул он.

По словам Левыкина, вопрос о возможном введении ограничений на посещение собора будет рассмотрен после анализа количества посещений в этом году. "Сейчас мы не вводим никаких квот, а будем заниматься мониторингом ситуации по сезону 2018 года", - сказал директор.

Храм ежегодно посещают сотни тысяч людей, и все ограничения доступа призваны снять большую антропогенную нагрузку.

"В год его посещают гораздо более 500 тыс. человек, и нас не может не беспокоить, что посещаемость постоянно растет. И те ограничения в ценовом варианте или ввод выходных дней в разгар туристического сезона призваны снять напряжение и дать возможность провести ремонтно- реставрационные работы", - сообщил Левыкин.

Он добавил, что такие работы ведутся ежегодно. "Думаю, что к концу года мы закончим работы по интерьерам уникальной части собора - церкви Иоанна Блаженного, где покоятся мощи почитаемого святого. И верующие смогут получить туда доступ во время проведения служб", - сказал он.

Храм-музей

Храм Василия Блаженного входит в состав Исторического музея с 1928 года, уже четверть века он находится в совместном пользовании музея и Русской православной церкви. В соборе каждое воскресенье и дважды в год - по престольным праздникам Покрова Пресвятой Богородицы 4 октября и дня Петра и Павла 12 июля - проводятся службы. В это время доступ туристов ограничивается, чтобы были созданы комфортные условия для верующих.

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