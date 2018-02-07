Работа шоу-рума квартир по программе реновации завершилась на ВДНХ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Работа шоу-рума на центральной аллее ВДНХ, где были представлены квартиры по программе реновации, завершилась в Москве.Демонстрацию новых квартир для участников программы планируют организовать в районах реновации, сообщил в среду руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В настоящее время прорабатывается возможность демонстрации жителям квартир, выполненных в соответствии с утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным требованиями к улучшенной отделке жилых помещений, - сказал Сергей Левкин. - Создание шоу-румов в районах реновации будет оптимальным решением для участников программы".

Ранее Левкин отмечал, что москвичи, чьи дома попадут под снос в рамках программы реновации, смогут сходить на экскурсии в первые готовые к переселению квартиры и познакомиться с их отделкой и планировкой до того, как туда въедут жильцы. По словам Левкина, сначала будут доступны для ознакомления несколько квартир в порядка 30 домах.

За время работы шоу-рум на ВДНХ посетили порядка 47 тыс. человек. Глава департамента отметил, что с учетом пожеланий москвичей, которые были высказаны в рамках "Московского урбанистического форума" (МУФ-2017), в экспозиции была доработана планировка квартир. "В однокомнатной квартире на 50% увеличена площадь коридора и прихожей, во всех квартирах добавлена гардеробная либо встроенный шкаф, также увеличена высота потолков с 2,65 до 2,75 м, выполнена улучшенная отделка комфорт-класса", - говорится в сообщении.

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло более 5 тысяч домов, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает порядка 1 млн москвичей (350 тыс. квартир). В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.