Поисковики из Казани восстановят самолет времен войны из деталей, найденных под Брянском

БРЯНСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Брянские поисковики передали поисковому отряду "Казань" из Татарстана детали бомбардировщика Пе-2 времен войны для его последующего восстановления. Как рассказал в среду ТАСС представитель брянского поискового отряда "Честь и Родина" Владимир Ломаченков, несколько лет назад в лесах под Брянском были подняты из болота части Пе-2, сбитого в этих местах в 1942 году.

"Мы передали коллегам из Казани двигатель, шасси и некоторые другие детали самолета Пе-2, найденные в рамках нашей поисковой работы. С их помощью в Татарстане восстановят и даже планируют поставить на крыло самолет Пе-2", - сказал Ломаченков.

По его словам, поисковики из Татарстана не первый год собирают остатки самолетов Пе-2 по всей стране, привозя их даже из Мурманской области. Они стараются найти самолеты, которые подняли со дна водоемов: при падении на воду части самолетов получали меньше деформаций. Найденные под Брянском части Пе-2 много лет пролежали в болоте, где среда способствовала консервации. Поисковики из Казани постараются включить в восстанавливаемый самолет максимум оригинальных деталей от сбитых Пе-2, а то, что не удастся найти, будет изготовлено на заказ, помощь в этом казанским поисковикам окажут власти Татарстана, сообщил собеседник агентства.

Он рассказал также, что история сбитого над брянскими лесами самолета Пе-2 была частью семейной легенды одного из членов отряда "Честь и Родина" Владимира Азаркина. Его отец в годы войны был ребенком, но запомнил, что над его родным поселком в годы войны произошел воздушный бой, и советский самолет был сбит. Эту историю он передал своему сыну, который, став поисковиком, нашел сбитый Пе-2.

После того как самолет был поднят на поверхность, удалось установить, что здесь был сбит экипаж 113-й Краснознаменной Ленинградской бомбардировочной авиадивизии дальнего действия. Это место стало знаковым для летчиков дальней авиации, которые регулярно приезжают сюда, чтобы почтить память пилотов времен войны, добавил Ломаченков.

Пе-2 - советский пикирующий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны конструкции Владимира Петлякова. Машина была основным фронтовым бомбардировщиком советских ВВС того времени. Это был самый массовый бомбардировщик во время войны - было выпущено более 11 тыс. таких машин.