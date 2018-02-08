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ЦСР предлагает ограничить сроки пребывания в должности председателей судов

Общество
8 февраля, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

По мнению экспертов, это позволит укрепить независимость судей

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад о совершенствовании судебной системы в России, предложив, в частности, сделать выборной должность председателя суда и ограничить пребывание в ней двумя четырехлетними сроками.

Эксперты предлагают "изменить порядок назначения председателя суда - ввести процедуру выборов или выдвижения кандидата в председатели коллективом суда на основе рейтингового голосования коллектива суда". Среди других предложенных мер - "ограничить пребывание в должности председателя суда сроком четыре года и не более двух сроков подряд". Такие меры, считают эксперты, позволят укрепить независимость судей.

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Для улучшения качества судейских кадров, процедуры отбора и назначения судей ЦСР предлагает создать единый, постоянно действующий и независимый от ведомств Федеральный центр подготовки судей. "Назначение судей увязать с результатами обучения и экзаменов", - говорится в докладе.

Вместе с тем эксперты предлагают упростить порядок рассмотрения кандидатур кадровой комиссией при президенте РФ, ограничив его только первым назначением судей, а решения о перемещении судей в другие суды и наделении полномочиями председателя оставить за председателем Верховного суда на основании рекомендации квалификационных коллегий судей.

Центр стратегических разработок разработал доклад "Предложения по совершенствованию судебной системы в Российской Федерации и изменению нормативных актов в целях их реализации" совместно с Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. "В нем приведена диагностика основных проблем в работе судебной системы и предложены меры по ее совершенствованию, которые должны способствовать экономическому росту и долгосрочной социальной стабильности, - говорится в документе. - Доклад стал результатом длительной работы, которая проходила во взаимодействии с Верховным судом РФ и ведущими представителями юридического сообщества".

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