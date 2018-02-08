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Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки в Южном Судане

Общество
8 февраля, 4:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

К концу января в стране зарегистрировали 20 случаев заболевания, три из которых подтверждены лабораторно

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор информирует россиян, планирующих поездку в Южный Судан, о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) - опасной вирусной инфекции. Соответствующее предупреждение размещено в четверг на сайте ведомства.

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Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения Южного Судана, к концу января в стране было зарегистрировано "20 случаев, подозрительных на ЛДР, три из которых подтверждены лабораторно и еще три - как вероятные среди лиц, которые скончались". Кроме того, симптомы неизвестной геморрагической лихорадки выявлены у домашнего скота в зоне вспышки ЛДР.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", - говорится в предупреждении.

Как уточнили в ведомстве, лихорадка долины Рифт - опасный геморрагический вирус, поражающий главным образом животных, но способный инфицировать и людей. Как правило, передается в результате контакта с кровью или органами инфицированных животных, а также в результате укусов инфицированных комаров. При этом случаев передачи лихорадки от человека к человеку не зарегистрировано.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от ЛДР не превышает 1% в случаях эпидемий.

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