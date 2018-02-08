Один из основоположников интернета Джон Барлоу умер в возрасте 70 лет

ТАСС, 8 февраля. /ТАСС/. Один из основоположников интернета и основатель некоммерческого Фонда электронных рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) Джон Перри Барлоу скончался в среду на 71-м году жизни. Об этом сообщается на сайте фонда.

"С разбитым сердцем мы должны объявить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром", - говорится в сообщении фонда.

Джон Перри Барлоу вместе с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором в 1990 году основал некоммерческую организацию EFF с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета, прежде всего от посягательств правительственных органов и частных корпораций. Барлоу также известен как автор нескольких песен для американской рок-группы Grateful Dead.