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Один из основоположников интернета Джон Барлоу умер в возрасте 70 лет

Общество
8 февраля, 5:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Основатель некоммерческого Фонда электронных рубежей скончался во сне

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© AP Photo/Michael Sohn

ТАСС, 8 февраля. /ТАСС/. Один из основоположников интернета и основатель некоммерческого Фонда электронных рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) Джон Перри Барлоу скончался в среду на 71-м году жизни. Об этом сообщается на сайте фонда.

"С разбитым сердцем мы должны объявить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром", - говорится в сообщении фонда.

Джон Перри Барлоу вместе с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором в 1990 году основал некоммерческую организацию EFF с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета, прежде всего от посягательств правительственных органов и частных корпораций. Барлоу также известен как автор нескольких песен для американской рок-группы Grateful Dead.

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