СМИ: экс-супруга бывшего президента Латвии пожаловалась на бедность после развода

ТАСС, 8 февраля. Экс-супруга бывшего президента Латвии Берзиньша Даце Сейсума пожаловалась на тяжелое материальное положение после развода. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на интервью Сейсумы журналу Veseliba.

"После развода я сама содержу себя на зарплату врача-эндокринолога. В больнице я должна находиться четыре часа, но в реальности так выходит лишь раз в неделю, остальные дни работаю сверхурочно - и за это зарплату не платят. <...> А если выпадают длинные выходные, еще меньше, так как их считают как неоплачиваемый отпуск. <...> Выходя из поликлиники, чувствую себя морально и физически опустошенной, но других вариантов в данный момент нет", - сообщила Сейсума.

Она также рассказала, что сумму, которую прежде тратила на покупку предмета гардероба, теперь зарабатывает лишь за несколько месяцев.

Андрис Берзиньш занимал пост главы государства в 2011-2015 годах. По данным СМИ, экс-президент - миллионер и имеет в собственности свыше 30 земельных участков и ряд построек в разных частях Латвии. В 2008 году впервые был включен в список миллионеров страны. С 2001 года Берзиньш и Сейсума жили в гражданском браке, в 2011 году пара официально "расписалась", а в 2016 году они развелись.