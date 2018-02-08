МВД: въезд в РФ закрыт для более 2 млн иностранцев, нарушивших законодательство страны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские власти закрыли въезд в страну для более 2 млн граждан за шесть лет; за нарушения законодательства депортированы более 540 тыс. человек, рассказала заместитель начальника ГУВМ МВД России Валентина Казакова.

"За шесть лет - с 2012 года по 2017 год - за нарушения законодательства были депортированы более 540 тыс. человек и закрыт въезд для более 2 млн граждан", - сказала Казакова в четверг в ходе заседания комитета Госдумы по делам СНГ.

"За эти годы более 14 млн иностранных граждан дактилоскопированы и сфотографированы", - отметила она.

При этом Казакова подчеркнула, что дактилоскопирование необходимо осуществлять при въезде в страну, это позволило бы избежать повторного появления в России злостных нарушителей, к примеру, Правил дорожного движения (ПДД).

"За нарушения ПДД и за нарушения миграционного законодательства у нас закрывается въезд этой категории лиц, и нарушается при выезде за пределы РФ. Но люди могут поменять свои установочные данные и въехать. Поэтому мы говорим, что контроль и дактилоскопирование должно происходить на въезде в РФ, то есть на границе", - сказала Казакова.