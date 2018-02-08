Погибшего в Сирии летчика Филипова похоронили в Воронеже с воинскими почестями

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Погибшего в Сирии летчика Романа Филипова похоронили в Воронеже на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище. Под три ружейных залпа гроб, покрытый флагом России, опустили в землю, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На кладбище собралось около 2 тыс. человек. Люди выстроились в очередь, чтобы возложить на могилу погибшего букеты роз и гвоздик.

В Доме офицеров в Северном военном городке с летчиком простились более 30 тыс. человек. По данным администрации кладбища, пока шло прощание, у храма в ожидании отпевания собралось более 1 тыс. воронежцев, у места захоронения - еще свыше 500. Отпевание проходило в семейном кругу.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" в одноименной сирийской провинции из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова. Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, офицер подорвал себя гранатой.

Президент России Владимир Путин 6 февраля присвоил летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно.