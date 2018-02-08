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В Госдуме предлагают усилить в законах ответственность родителей за воспитание детей

Общество
8 февраля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина добавила, что также нужно мотивировать родителей на участие в школьной жизни детей

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних необходимо вносить изменения в действующее законодательство с целью усиления ответственности родителей за воспитание своих детей.

По ее мнению, корректировки должны быть внесены как в соответствующие статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), так и в Семейный кодекс РФ. "Нужно, в частности, внести изменения в статью 5 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" в части ужесточения ответственности за воспитание детей и увеличить штрафы, которые в настоящее время составляют всего лишь от 100 до 500 рублей. Нужны изменения в Семейный кодекс об ответственности родителей по воспитанию детей", - пояснила депутат в четверг ТАСС по итогам расширенного заседания думского комитета, посвященного вопросу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, по ее словам, в работе по взаимодействию семьи и школы сегодня также есть ряд проблем. "Это и нежелание родителей совместно с педагогами решать проблемы, возникающие у детей, или признавать проблемы ребенка. Это недостаточный контроль со стороны родителей за детьми группы риска и организацией их досуга, а также за виртуальной жизнью ребенка, его контактами в интернете", - отметила Пушкина. Кроме этого, часто родители просто перекладывают проблемы своих детей на школу или не интересуются их школьной жизнью, добавила она.

В этой связи политик считает, что нужно мотивировать родителей на участие в школьной жизни детей. "Возможно, ввести в практику работы школ процедуры поощрения или награждения родителей за помощь в организации и проведении мероприятий и за хорошее воспитание детей", - предлагает парламентарий.

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