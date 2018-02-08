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В Москве могут установить памятник истории строительства столицы

Общество
8 февраля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Предполагается, что монумент будет передан в дар городу

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме в четверг поддержали решение об установке монументально-скульптурной композиции, посвященной истории строительства столицы, в Москве на улице Большая Никитская, передает корреспондент ТАСС.

"Никто не возражает против идеи строительства памятника. Единогласно поддержано", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

В материалах к заседанию уточняется, что памятник предполагается передать в дар городу. Монумент будет установлен в районе дома № 7 по улице Большая Никитская.

Автор скульптуры и эскиз будут выбраны по итогам открытого конкурса. "Памятник должен быть интересным и обязан стать одним из самых знаковых мест Москвы. Сюда будут торопиться приезжие, туристы", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Воскресенский отметил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В том случае, если комиссия принимает положительное решение о возведении монумента, данный вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы.

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