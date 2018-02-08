Орловский госуниверситет выпустит опытный аппарат для диагностики рака и диабета

ТАСС, 8 февраля. Национальный научно-технологический центр биомедицинской фотоники Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева в 2018 году выпустит первый опытный аппарат неинвазивной диагностики. С его помощью можно определять диабет, онкологию, болезни сердца и сосудов, рассказала ТАСС в четверг ректор университета Ольга Пилипенко.

"Это прибор необходим для диагностики сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. В основе метод биофотоники - исследование длины и спектра светового излучения. Главная особенность такого метода диагностики - отсутствие хирургического вмешательства, необходимости сдавать анализы крови. Первый опытный образец оборудования будет выпущен в 2018 году", - сказала Пилипенко.

По ее словам, диагностический аппарат также можно использовать во время онкологических операций. Он позволяет определить раковые клетки, которые находятся в тканях рядом с опухолью, и врач может удалить пораженные участки.

Прибор представляет собой металлическую трубку, похожую на небольшой фонарь, к которой подсоединен провод с оптическим волокном. "Из этой трубки луч света определенного диапазона направляется на участок тела, скажем, в области сплетения сосудов, а датчики считывают его отражение от мембран клеток и тканей. На экран монитора выводятся данные об изменениях спектра луча. Они характерны для каждого типа патологии", - рассказал директор научно- технологического центра биомедицинской фотоники Андрей Дунаев.

Сейчас сотрудники центра разрабатывают компьютерную программу, которая будет автоматически расшифровывать результаты диагностики. Параллельно с подготовкой к созданию опытного экземпляра аппарата университет ведет переговоры с производителями медицинского оборудования о возможности его серийного выпуска.