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Зубков готов оказать содействие в трудоустройстве победителей конкурса "Лидеры России"

Общество
8 февраля, 18:29 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 8, февраля. /ТАСС

Председатель совета директоров "Газпрома" отметил, что наставник сможет выбрать не более трех подопечных и с кандидатурами он уже определился

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СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков готов оказать содействие в трудоустройстве победителям конкурса "Лидеры России", для которых он будет выступать в роли наставника.

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

Об этом он сообщил журналистам в рамках финала мероприятия.

Зубков подчеркнул, что готов помочь в трудоустройстве финалистов не только в газовый холдинг, но и в другие отрасли. "Это не обязательно "Газпром". Может, кто-то пожелает быть руководителем районного звена, районного муниципалитета - это очень хорошо. Может, - кто-то в "Газпроме", кто-то, может быть, пожелает в другой отрасли поработать, я постараюсь ему помочь в этом", - сказал Зубков.

Он добавил, что как наставник сможет выбрать не более трех подопечных. С кандидатурами из числа финалистов конкурса, по его словам, он уже определился.

"Лидеры России"

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Он проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ключевая цель конкурса - "выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных управленцев со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций".

В финал конкурса, который проходит в Сочи, вышли 300 человек из 54 субъектов РФ. Больше всего финалистов из Москвы (58 участников), Санкт-Петербурга (30) и Ставропольского края (19).

8 февраля прошло как "День наставника". Эксперты наблюдают за работой финалистов в ходе мероприятий и смогут оценить потенциал участников при выполнении заданий, составленных в том числе самими наставниками.

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