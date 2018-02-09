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Кусок ткани с места крушения дирижабля Hindenburg продали на торгах более чем за $36 тыс.

Общество
9 февраля, 4:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

По мнению экспертов, лоскут мог быть частью закрепленного на цеппелине нацистского флага

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© AP Photo

ТАСС, 9 февраля. Красный кусок ткани размером 12,7 х 15,9 см, найденный на месте крушения дирижабля Hindenburg в 1937 году в США, продан на аукционе RR Auction в Бостоне за более чем $36 тыс. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, известный коллекционер американских артефактов, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за лот $36 282. Перед началом торгов кусок материи оценивался в $5 тыс. Уникальность лота, как отметили представители аукциона, в том, что, в отличие от серой обшивки цеппелина, ткань имеет красный цвет. Это дает основание предполагать, что фрагмент материи ранее был частью нацистского флага, закрепленного на хвостовом оперении воздушного судна.

Один из крупнейших дирижаблей того времени германский цеппелин Hindenburg 6 мая 1937 года загорелся и потерпел крушение в воздухе над Лейкхерстом (штат Нью-Джерси, США) при выполнении посадки. В результате катастрофы погибли 36 человек. Несмотря на то что крушение этого дирижабля не было крупнейшим по числу жертв, оно приобрело широкий общественный резонанс и до сих пор является одной из самых известных авиакатастроф. Ему посвящено множество исследований и документальных фильмов, память о нем нашла отражение в массовой культуре.

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