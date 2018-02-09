В приморском нацпарке фотоловушки впервые зафиксировали редкую для этих мест кабаргу

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Фотоловушки в приморском национальном парке "Земля леопарда" впервые зафиксировали редкую для этих мест кабаргу - небольшое парнокопытное оленевидное животное с длинными и острыми клыками. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе нацпарка.

"Самый необычный из пяти видов копытных национального парка "Земля леопарда" впервые зафиксирован фотоловушкой на видео высокого качества. В объектив камеры попала редкая для этих мест кабарга, миниатюрное оленевидное животное, которое вместо рогов для сражений с соперниками использует длинные и острые клыки", - говорится в сообщении.

Автоматическая камера в приморском нацпарке запечатлела самца кабарги на склоне горы, поросшей хвойным лесом. "Данный район национального парка заселяют несколько дальневосточных леопардов, встречаются харзы - именно эти хищники представляют для кабарги главную угрозу. При этом харзы охотятся на этих копытных группами, загоняя жертву. В целом же, по нашим наблюдениям, в национальном парке обитают не более 100 этих оленевидных животных, поэтому встреча действительно редкая", - цитирует пресс-служба научного сотрудника нацпарка Петра Сонина.

Из парнокопытных помимо кабарги на "Земле леопарда" также обитают пятнистые олени, косули, кабаны и горалы.