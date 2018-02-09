Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В приморском нацпарке фотоловушки впервые зафиксировали редкую для этих мест кабаргу

Общество
9 февраля, 4:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, февраля. /ТАСС

Также на "Земле леопарда" обитают пятнистые олени, косули, кабаны и горалы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Фотоловушки в приморском национальном парке "Земля леопарда" впервые зафиксировали редкую для этих мест кабаргу - небольшое парнокопытное оленевидное животное с длинными и острыми клыками. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе нацпарка.

"Самый необычный из пяти видов копытных национального парка "Земля леопарда" впервые зафиксирован фотоловушкой на видео высокого качества. В объектив камеры попала редкая для этих мест кабарга, миниатюрное оленевидное животное, которое вместо рогов для сражений с соперниками использует длинные и острые клыки", - говорится в сообщении.

Автоматическая камера в приморском нацпарке запечатлела самца кабарги на склоне горы, поросшей хвойным лесом. "Данный район национального парка заселяют несколько дальневосточных леопардов, встречаются харзы - именно эти хищники представляют для кабарги главную угрозу. При этом харзы охотятся на этих копытных группами, загоняя жертву. В целом же, по нашим наблюдениям, в национальном парке обитают не более 100 этих оленевидных животных, поэтому встреча действительно редкая", - цитирует пресс-служба научного сотрудника нацпарка Петра Сонина.

Из парнокопытных помимо кабарги на "Земле леопарда" также обитают пятнистые олени, косули, кабаны и горалы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама