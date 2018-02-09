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Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в месте проведения ОИ-2018

Общество
9 февраля, 5:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Заболевшие выявлены среди работников пищеблока в медиа-деревне

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор проинформировал россиян, планирующих поездку в Южную Корею, о вспышке норовирусной инфекции в Пхёнчхане, где в пятницу стартуют зимние Олимпийские игры. Соответствующее предупреждение размещено на сайте ведомства.

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Количество зараженных норовирусной инфекцией на ОИ-2018 Пхёнчхане возросло до 86 человек

"По информации оргкомитета Олимпийских игр 2018 года, в г. Пхёнчхане зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции. По состоянию на 7 февраля текущего года пострадало 86 человек, из которых 63 заразились в Молодежном центре Олимпиады", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что, по словам директора южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, заболевшие выявлены среди персонала пищеблоков в медиа-деревне. Это может привести к инфицированию пищи и распространению инфекции.

Сейчас, как отметили в Роспотребнадзоре, корейские власти проводят лабораторное обследование работников пищеблоков, исследуют пищевые продукты и воду.

В ведомстве напомнили, что норовирусная инфекция проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Причинами ее возникновения являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами.

Служба рекомендует мыть руки перед едой, не есть быструю многокомпонентную пищу (типа шаурмы) для употребления на ходу и использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.

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