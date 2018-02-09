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Находящиеся на судне из КНДР в порту Владивостока моряки получили продукты на неделю

Общество
9 февраля, 5:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Сейчас судно остается на рейде, разрешения на швартовку и выгрузку товара нет

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ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Моряки судна Man Gyong Bong из КНДР, застрявшего на рейде в порту Владивостока из-за санкционного груза, получили запас еды на неделю после разрешения таможни. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор компании-агента судна "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов.

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31 января судно Man Gyong Bong пришло из Раджина (КНДР) в Приморье, но не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что на его борту находится груз, который попадает под санкции ООН против КНДР.

По данным гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, на судне находятся шесть контейнеров с китайским кормом для животных, который, по его словам, санкционным не является.

На борту быстро закончились продукты питания, в связи с чем компания-агент обратилась в таможенные органы с просьбой разрешить их погрузку.

"В 12:00 в четверг (05:00 мск) нам таможня разрешила вчера погрузку продуктов. Поскольку пароход вмерз в лед, даже средние катера не могли просто так подойти к нему. В общем, только к ночи мы доставили продукты. Там рис, мясо, 30 буханок хлеба - всего продуктов на неделю", - рассказал Баранов.

Ранее и. о. первого заместителя Владивостокской таможни Андрей Шаповалов рассказал, что в таможенный орган был представлен сертификат о происхождении товара, который после проверки оказался поддельным. Код в настоящем сертификате говорит о том, что перевозимые судном товары попадают под санкции ООН против КНДР.

Сейчас судно остается на рейде, разрешения на швартовку и выгрузку товара нет.

В ожидании решения проблемы судно несколько суток простояло за пределами акватории порта Владивосток недалеко от города, а утром 3 февраля подало сигнал бедствия из-за того, что закончилось топливо.

В ночь на 4 февраля подошедший танкер заправил судно топливом.

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