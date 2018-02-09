Дипломаты РФ в Сербии возложили цветы на могилу императорского посла Николая Гартвига

БЕЛГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Дипломатические работники посольства Российской Федерации в Сербии, военного атташата, сотрудники консульства, торгпредства совместно с представителями Россотрудничества возложили в пятницу венки и цветы на могилу посла Российской империи в Белграде Николая Генриховича Гартвига (1857-1914). Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, всего в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

Церемонию, которая ежегодно проходит в Сербии накануне Дня дипломатического работника, возглавил посол России в этой стране Александр Чепурин, возложивший венок с российским триколором на могилу своего коллеги и предшественника. Далее почести царскому дипломату отдали сотрудники российских учреждений в Белграде и представители сербской общественности.

Биография дипломата

Николай Гартвиг - выдающийся русский дипломат начала 20 века. Он родился в дворянской семье военного врача, обрусевшего немца. Закончил Императорский Новороссийский университет в Одессе, в 1875 году он поступил на дипломатическую службу в Азиатский департамент МИД Российской империи. Судьба его сразу оказалась связанной с Балканами: он работал атташе в тогдашней столице Черногории Цетинье, был российским консулом в болгарском Бургасе.

Еще на посту директора Азиатского департамента, ведавшего в числе прочих обязанностей подбором кандидатов из балканских славян на получение российских стипендий, он сформировал в славянских землях огромный круг "воспитанников", сторонников, почитателей и друзей. Назначенный в 1909 году послом в Сербии, Гартвиг пользовался большой популярностью и любовью в этой стране и отвечал ей взаимностью. Он был одним из вдохновителей и создателей Балканского союза, разгромившего Турцию, сумел установить доверительные отношения с королем Петром I, премьером Николой Пашичем, начальником генштаба воеводой Радомиром Путником, оказывал огромное влияние на развитие братского государства.

После выстрела в Сараево и смерти австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, Гартвиг прикладывал все свои силы и все свое влияние, чтобы не допустить начала мировой войны. Во время напряженных переговоров с послом Австро-Венгрии бароном Гизлем 10 июля 1914 года русский посол умер от обширного инфаркта. По Белграду поползли слухи, что любимец сербского народа Гартвиг был отравлен в австрийском посольстве, что вызвало массовые волнения. По просьбе сербских властей было принято решение захоронить прах Гартвига в Белграде, а сама траурная церемония превратилась в многотысячное шествие, которое лично возглавлял премьер-министр Никола Пашич.

Первая мировая война началась через несколько дней после смерти российского дипломата и унесла жизни почти 30% сербского населения.

Память

Памятник на могиле Гартвига на Новом кладбище Белграда, установленный на пожертвования сербов и русских в 1939 году, выполнен в виде часовни в русском стиле с тремя голубыми маковками. В центре надгробья - мозаичная икона св. Николая Чудотворца - покровителя всех путешествующих. Мраморная плита украшена растительным орнаментом.

Несмотря на 104 года, прошедшие с момента смерти Гартвига, память о его вкладе в сербско-русские отношения жива до сих пор. После кончины посла правительство Сербии приняло решение назвать одну из улиц столицы в его честь, однако начавшаяся мировая война помешала этим планам; лишь в 1930 году именем Гартвига была названа нынешняя Белградская улица, однако во время фашистской оккупации ее переименовали. Тем не менее, историческая справедливость восторжествовала: в 2017 году Скупщина (парламент) сербской столицы приняла решение назвать одну из улиц Белграда именем русского дипломата.