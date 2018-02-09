Ставрополь начнет переход на раздельный сбор мусора

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по введению раздельного сбора мусора стартовал в городе Ставрополе, в краевой столице планируют установить 200 контейнеров для сбора пластика. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба первого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭКО-Сити".

"Контейнеры уже устанавливают в Олимпийском и Перспективном микрорайонах Ставрополя. Всего поступило 200 контейнеров. (…) Собранный пластик будет отправляться на переработку для вторичного использования на мусороперерабатывающий комплекс", - уточняется в сообщении.

Ранее в Ставрополе проводился эксперимент по отдельному сбору пластика - одна из организаций на выигранный грант устанавливала в городе металлические сетки для пластиковых отходов, после завершения реализации проекта эти контейнеры убрали. Теперь регоператор планирует запустить акцию по пропаганде раздельного сбора мусора, если опыт будет успешным - в городе установят контейнеры для стекла и макулатуры.

"Можно назвать это экспериментом, мы начинаем с города Ставрополя, проанализируем всю информацию, отношение жителей к этой системе и в перспективе - распространим опыт и на другие территории. В 2019 году начнем масштабную кампанию по пропаганде - это будут акции, информационные сообщения", - отметили в компании.

Контейнеры предназначены для сбора пэт-бутылки, а также флаконов из-под бытовой химии: шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды и других. Пробки и крышки бросать в контейнер не рекомендуют. Из собранного и переработанного пластика в перспективе можно изготавливать материал для тротуарной плитки, синтепона, хозяйственной тары.

ООО "ЭКО-Сити" стал первым региональным оператором по обращению с ТКО в Ставропольском крае и начал работу в январе 2018 года. В зону ответственности регоператора входят шесть районов, четыре городских округа и город Ставрополь. Как сообщал ТАСС, в целом край был разделен на четыре зоны, конкурсы по определению оставшихся трех региональных операторов пройдут весной 2018 года.