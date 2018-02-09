Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставрополь начнет переход на раздельный сбор мусора

Общество
9 февраля, 16:39 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 9, февраля. /ТАСС

Собранный пластик будет отправляться на переработку для вторичного использования на мусороперерабатывающий комплекс

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по введению раздельного сбора мусора стартовал в городе Ставрополе, в краевой столице планируют установить 200 контейнеров для сбора пластика. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба первого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭКО-Сити".

"Контейнеры уже устанавливают в Олимпийском и Перспективном микрорайонах Ставрополя. Всего поступило 200 контейнеров. (…) Собранный пластик будет отправляться на переработку для вторичного использования на мусороперерабатывающий комплекс", - уточняется в сообщении.

Смотрите также

Первая горячая линия по обращению с коммунальными отходами открыта на Ставрополье

Число предприятий по обращению с отходами на Ставрополье вырастет в четыре раза к 2021 г.

На Ставрополье утвердили территориальную схему обращения с отходами

Ранее в Ставрополе проводился эксперимент по отдельному сбору пластика - одна из организаций на выигранный грант устанавливала в городе металлические сетки для пластиковых отходов, после завершения реализации проекта эти контейнеры убрали. Теперь регоператор планирует запустить акцию по пропаганде раздельного сбора мусора, если опыт будет успешным - в городе установят контейнеры для стекла и макулатуры.

"Можно назвать это экспериментом, мы начинаем с города Ставрополя, проанализируем всю информацию, отношение жителей к этой системе и в перспективе - распространим опыт и на другие территории. В 2019 году начнем масштабную кампанию по пропаганде - это будут акции, информационные сообщения", - отметили в компании.

Контейнеры предназначены для сбора пэт-бутылки, а также флаконов из-под бытовой химии: шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды и других. Пробки и крышки бросать в контейнер не рекомендуют. Из собранного и переработанного пластика в перспективе можно изготавливать материал для тротуарной плитки, синтепона, хозяйственной тары.

ООО "ЭКО-Сити" стал первым региональным оператором по обращению с ТКО в Ставропольском крае и начал работу в январе 2018 года. В зону ответственности регоператора входят шесть районов, четыре городских округа и город Ставрополь. Как сообщал ТАСС, в целом край был разделен на четыре зоны, конкурсы по определению оставшихся трех региональных операторов пройдут весной 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
6
CAS закрыл двери перед 47 россиянами в день открытия Олимпиады
7
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама