В информационную службу штаба Путина с 15 января поступило более 9 тыс. обращений

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 9 тыс. обращений граждан поступило в информационную службу избирательного штаба президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, за время ее работы с 15 января. Обращения, в частности, касаются проблем сфер ЖКХ и здравоохранения, в том числе вопросов, связанных с детский инвалидностью.

Помочь детям-инвалидам

В пятницу на вопросы граждан отвечали по телефону доверенные лица кандидата, в том числе детский врач Николай Ваганов, артист Сергей Безруков, адвокат Анатолий Кучерена.

Ваганов, возглавлявший на протяжении 17 лет Российскую детскую клиническую больницу, рассказал журналистам, что среди обращений в информационную службу штаба многие касаются проблемы подтверждения инвалидности. "Мне дали подборку предыдущих [звонков в информационную службу штаба], там много вопросов по инвалидности", - сообщил он, пояснив, что они касаются в том числе проблемы, когда "местные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) не подтверждают инвалидности при наличии явных [ее] признаков".

Ваганов обратил внимание, что после передачи МСЭК в 1997 году из ведения Минздрава в Минтруд, "комиссии оказываются не на стороне детей с явными признаками инвалидности". Таких примеров, по его словам, "накопилось огромное количество".

В качестве примера он привел тяжелое повреждение толстого кишечника. "Это на всю жизнь, там не восстановить нормальную функцию толстого кишечника, [но] заставляют каждый год переосвидетельствовать [на предмет подтверждения инвалидности]", - указал Ваганов. "Зачем? Это пожизненно!" - негодовал врач, отметив, что может "привести больше количество примеров такого издевательского отношения к детям".

Он также указал, что считает неправильным решение об отказе в назначении инвалидности детям, больным сахарным диабетом. "Сахарный диабет детский всегда был в зоне инвалидности, вдруг кому-то показалось, что [если] есть технологии, не нарушающие жизненный цикл ребенка, то почему он должен быть инвалидом. Это абсолютная неправда", - считает врач. Ваганов напомнил, что наблюдается рост сахарного диабета, особенно среди детей старше 15 лет.

Штрафы за ПДД и помощь животным

Среди других тем, с которыми обращались россияне в информационную службу штаба кандидата, оказались вопросы, связанные со штрафами за нарушение правил дорожного движения.

"Были звонки по Кодексу об административных правонарушениях, чтобы все-таки, когда речь идет о штрафных санкциях, пересмотреть вопрос", - сказал Кучерена. Он пояснил, что звонивший в информационную службу штаба высказал мнение, что штрафы "достаточно жесткие".

Кроме того, продолжил Кучерена, были вопросы, касающиеся прозрачности работы системы ЖКХ. "Были вопросы, чтобы система работы ЖКХ была более прозрачной, поскольку люди не всегда могут разобраться в той информации, которая к ним поступает, в частности, платежки - за что должны платить, как должны платить", - информировал он, отметив, что считает проблему серьезной, потому что даже "подготовленным людям разобраться бывает очень сложно".

В свою очередь Безруков рассказал, что беседовал с пенсионером, предложившим расширить сеть государственных ветеринарных клиник. "Пенсионер позвонил и сказал, что, если возможно, помочь с государственными ветклиниками, потому что очень много частных ветклиник, и порой пенсионеру, чтобы вылечить домашнего питомца нужно потратить, наверное, большую часть своей пенсии", - пояснил он.

Безруков отметил, что многие звонившие желали удачи Путину.

По данным информационной службы избирательного штаба Путина, больше всего звонков за время работы службы поступило из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Ханты-Мансийского округа. По статистике службы, чаще прочих тем граждане затрагивают вопросы долевого строительства, жилья, социального обеспечения и социальной защиты, а также работы избирательных штабов и общественных приемных кандидата.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.