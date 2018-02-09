Горнолыжный комплекс в Красноярске оснастят метеооборудованием к Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс фанпарка "Бобровый лог" в Красноярске оснастят новым метеорологическим оборудованием к Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба дирекции Универсиады.

"У горнолыжных трасс в фанпарке "Бобровый лог" установят 10-метровые метеомачты. Во время Зимней универсиады-2019 с помощью нового оборудования синоптики будут предоставлять детальные прогнозы погоды для спортсменов и судей, оценивать погоду на месте проведения соревнований, давать предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в дирекции игр, монтаж оборудования в горнолыжном комплексе уже начался.

При этом оборудование, которое установят в фанпарке, позволит обеспечивать точными метеоданными не только спортивные делегации, но и авиацию. Всего специальным метеорологическим оборудованием оснастят три комплекса спортивных объектов Зимней универсиады-2019. Кроме "Бобрового лога", это Академия биатлона и Академия зимних видов спорта. Оборудование, установленное в Красноярске, будет аналогичным работавшему на Олимпиаде в Сочи.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя универсиада пройдет в Красноярске. Генеральный партнер игр - компании "Норникель".

Фанпарк "Бобровый лог" - инвестиционный проект "Норникеля", всесезонный парк спорта и отдыха. В 2019 году в фанпарке пройдут соревнования по горнолыжному спорту в рамках Всемирной зимней универсиады.