Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Рязанской области в 2018 году сформируют туристический кластер "Касимовский"

Общество
9 февраля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Правительство области намерено в марте 2018 года презентовать первый вариант концепции будущего кластера

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 февраля. Правительство Рязанской области сформирует и презентует проект создания туристко-рекреационного кластера "Касимовский" в 2018 году. Об этом в ходе послания к руководству, депутатам и общественникам региона заявил в пятницу губернатор Николай Любимов.

"В 2018 году нужно сформировать туристско-рекреационный кластер "Касимовский", реализация которого позволит вывести Касимов в число популярнейших центров туризма Центральной России", - сказал он.

Как пояснила ТАСС замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева, правительство области намерено в марте 2018 года презентовать первый вариант концепции будущего кластера.

"Мы готовим пакет документов для последующего участия в федеральной целевой программе. Определяем круг инвесторов, круг мероприятий, необходимых для поддержки проектов, а также рассчитываем объем господдержки", - уточнила она.

По словам собеседницы агентства, Касимов и Касимовский район нуждаются в развитии туристической инфраструктуры- строительстве новых отелей и ресторанов, появлении современных объектов турпоказа, которые бы повысили привлекательность этой местности.

Центр ислама в средней полосе

Касимов, известный своими христианскими и мусульманскими памятниками, имеет большой туристический потенциал. Здесь сохранился ансамбль Соборной площади с торговыми рядами (XIX век), купеческие особняки (XVIII-XIX вв.). Свидетельствами существовавшего здесь в XV-XVII веках Касимовского ханства являются Ханская мечеть со старейшим в России минаретом (XV век), усыпальницы Шах-Али-хана и Афган- Мухаммед султана. Кроме того, Касимов, расположенный на берегу Оки, рассматривают как один из центров круизного туризма.

Ежегодно город и его окрестности посещают около 40 тыс. туристов.

Сейчас в регионе в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)" завершается создание туркластера "Рязанский", который будет включать семь гостиничных комплексов. Реализация проекта позволила увеличить номерной фонд региона примерно на 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Рязанская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
4
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама