Власти Рязанской области в 2018 году сформируют туристический кластер "Касимовский"

ТАСС, 9 февраля. Правительство Рязанской области сформирует и презентует проект создания туристко-рекреационного кластера "Касимовский" в 2018 году. Об этом в ходе послания к руководству, депутатам и общественникам региона заявил в пятницу губернатор Николай Любимов.

"В 2018 году нужно сформировать туристско-рекреационный кластер "Касимовский", реализация которого позволит вывести Касимов в число популярнейших центров туризма Центральной России", - сказал он.

Как пояснила ТАСС замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева, правительство области намерено в марте 2018 года презентовать первый вариант концепции будущего кластера.

"Мы готовим пакет документов для последующего участия в федеральной целевой программе. Определяем круг инвесторов, круг мероприятий, необходимых для поддержки проектов, а также рассчитываем объем господдержки", - уточнила она.

По словам собеседницы агентства, Касимов и Касимовский район нуждаются в развитии туристической инфраструктуры- строительстве новых отелей и ресторанов, появлении современных объектов турпоказа, которые бы повысили привлекательность этой местности.

Центр ислама в средней полосе

Касимов, известный своими христианскими и мусульманскими памятниками, имеет большой туристический потенциал. Здесь сохранился ансамбль Соборной площади с торговыми рядами (XIX век), купеческие особняки (XVIII-XIX вв.). Свидетельствами существовавшего здесь в XV-XVII веках Касимовского ханства являются Ханская мечеть со старейшим в России минаретом (XV век), усыпальницы Шах-Али-хана и Афган- Мухаммед султана. Кроме того, Касимов, расположенный на берегу Оки, рассматривают как один из центров круизного туризма.

Ежегодно город и его окрестности посещают около 40 тыс. туристов.

Сейчас в регионе в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)" завершается создание туркластера "Рязанский", который будет включать семь гостиничных комплексов. Реализация проекта позволила увеличить номерной фонд региона примерно на 20%.