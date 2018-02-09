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СК возбудил более 400 уголовных дел по материалам СМИ в 2017 году

Общество
9 февраля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, эти показатели "просто в разы превышают цифры 2016 и 2015 годов"

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили в прошлом году более 400 уголовных дел по материалам СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам встречи главы ведомства Александра Бастрыкина со старшими помощниками руководителей следственных управлений СК России по связям со СМИ.

"За 2017 год проведено более 1,8 тыс. проверок по материалам СМИ, возбуждено свыше 400 уголовных дел. Эти показатели просто в разы превышают цифры 2016 и 2015 годов, что свидетельствует, безусловно, о повышении качества мониторинга СМИ и социальных сетей", - цитирует Бастрыкина пресс-служба.

Глава СК потребовал при необходимости незамедлительно проводить проверки по сообщениям СМИ о случаях нарушения прав граждан, разбираясь во всех обстоятельствах конкретной ситуации.

Завершая встречу, Бастрыкин наградил медалью "За усердие" старших помощников руководителей следственных управлений. В их числе представитель московского главка СК Юлия Иванова, представитель Чеченской Республики, Ставропольского края и Рязанской области.

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