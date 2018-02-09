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Первый в России "Зеленый сертификат" получила свалка в Волгоградской области

Общество
9 февраля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В экологическом рейтинге регионов "Зеленого патруля" лидерами стали Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Белгородская область и Курская область

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ТАСС, 9 февраля. Первый в России "Зеленый сертификат" общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", означающий экологическую безопасность, получил полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Урюпинск (Волгоградская область). Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Чистый город" - собственника полигона.

"9 февраля были награждены регионы-лидеры "Экологического рейтинга субъектов Российской Федерации" и подведены итоги 2017 года, объявленного "Годом экологии". Первый в России "Зеленый сертификат" получил полигон твердых коммунальных отходов в г. Урюпинск Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Обладателями сертификата также стали производитель химической продукции "Пигмент" (Тамбовская область), "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область), инжиниринговая и химическая компания, занимающаяся очисткой воды Jurby WaterTech International.

Кандидатов на получение сертификата оценивали на экологичность проектных решений, технологического оснащение полигона ТКО (особенно по защите грунтовых вод и почвы). Также учитывалось наличие разрешительной документации, соблюдение технологического процесса размещения и ведение мониторинга состояния окружающей среды.

В России на мусорные полигоны отправляется 94% отходов. Согласно результатам январского исследования ОНФ, в котором приняли участие 5 тыс. россиян, за введение раздельного сбора мусора в РФ выступают более 88% респондентов, в мегаполисах это число приближается к 95%. Только 3% респондентов не готовы начать разделять мусор в ближайшие 5-10 лет и лишь 2% не готовы заниматься этим ни при каких условиях.

Экологический рейтинг

В экологическом рейтинге регионов "Зеленого патруля" лидерами стали Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Белгородская область и Курская область. Санкт-Петербургу досталась 8 строчка рейтинга (Ленинградской области - 75), а Москве - 18. Худшими (81-85 место) стали Брянская, Иркутская, Московская, Свердловская и Челябинская области.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год с весны 2008 года.

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