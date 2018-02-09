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Операционно-хирургический комплекс откроют при республиканской больнице Абхазии

Общество
9 февраля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Планируется, что операционно-хирургический комплекс откроют к началу марта 2018 года

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Операционно-хирургический комплекс республиканской больницы с шестью операционными, палатами интенсивной терапии и отделением гемодиализа в Цхинвале планируется открыть в конце февраля - начале марта в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Минкавказа по итогам поездки заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Игоря Кошина в Цхинвал.

"Объект находится в стадии передачи в эксплуатацию. В конце февраля - начале марта мы его откроем", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуарда Дзагоева.

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Показывая объект российской делегации, он сообщил, что в комплексе предусмотрено шесть операционных, в том числе рентген-операционная, палаты интенсивной терапии, отделение гемодиализа, реанимационное отделение, кабинеты рентгенографии и компьютерной томографии.

"Это очень важный социальный объект для республики, он оснащен самым современным медицинским оборудованием и практически готов к вводу в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба слова Кошина. Замглавы Минкавказа РФ также посетил в Цхинвале государственный драматический театр им. Коста Хетагурова, строительные площадки по возведению жилых домов по улице Героев, где завершение работ запланировано на август 2018 года.

Строительство в Цхинвале операционно-хирургического корпуса республиканской больницы с отделением гемодиализа и центральным стерилизационным отделением началось в 2015 году, сметная стоимость объекта площадью более 4,6 тыс. кв. м превышает 600 млн рублей. Комплекс связан воздушным переходом с главным корпусом республиканской соматической больницы, такой же переход будет идти и в новый родильный дом с гинекологическим отделением, строительство которого началось в 2018 году в рамках инвестпрограммы на 2018-2019 годы.

В целом на реализацию трехлетней инвестиционной программы развития Южной Осетии на 2015-2017 годы из российского бюджета было выделено 9,1 млрд рублей, еще более 4,5 млрд рублей выделено на инвестпрограмму на 2018-2019 годы. Контроль за реализацией программы осуществляют управление президента РФ по социально- экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией и Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

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