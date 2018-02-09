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Власти Москвы из-за пробок попросили водителей отложить поездки за город на поздний вечер

Общество
9 февраля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

ЦОДД также предупредил, что из-за снега будет затруднено движение по улице Сущевский Вал, Нижней Масловке, Проспекту Мира, Алтуфьевскому шоссе и улице Обручева

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Столичные власти попросили автомобилистов отложить поездки за город на поздний вечер, чтобы не ухудшать дорожную обстановку. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Инфографика Безопасность автомобиля в зимних условиях

Безопасность автомобиля в зимних условиях

Памятка о том, как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

"ЦОДД просит автомобилистов выбирать время выезда из города вечером. Комфортное время выезда по вылетным магистралям в сторону области - после 21 часа", - говорится в сообщении. В ЦОДД ожидают ухудшения дорожной обстановки и больших потоков автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область.

В ЦОДД предупредили, что из-за оставшегося на проезжей части снега будет тяжело проехать по улице Сущевский Вал, Нижней Масловке, Проспекту Мира, Алтуфьевскому шоссе и улице Обручева.

Сильнейший за 100 лет снегопад обрушился на Москву в минувшие выходные. Для ликвидации последствий стихии задействовано более 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, в распоряжении которых более 17 тыс. единиц техники. За прошедшие сутки с улиц вывезено около 1,25 млн кубометров снега.

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