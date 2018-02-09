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Единороссы предлагают создать единый портал по информированию семей о мерах господдержки

Общество
9 февраля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Федеральный координатор партпроекта "Крепкая семья" Ольга Окунева считает, что в существующей системе информирования отсутствует общефедеральный реестр семей

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением о создании единого портала, с помощью которого семьи могли бы узнать о том, какие меры государственной поддержки им полагаются. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии со ссылкой на федерального координатора "Крепкой семьи", первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольгу Окуневу.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в январе поручил профильным министерствам и ведомствам представить предложения по информированию семей о существующих мерах господдержки.

"Сегодня мною было направлено предложение в минтруд по созданию единого электронного портала по информированию семей о существующих мерах государственной поддержки", - сказала Окунева. Она считает, что существующая система информирования семей на данный счет имеет недостатки, "в первую очередь, это отсутствие общефедерального реестра семей - получателей федеральных и региональных мер поддержки".

Как считает парламентарий, необходим единый портал, который объединит все меры поддержки семей на муниципальном, региональном и федеральном уровнях и отразит порядок действий при их получении.

"Органы ЗАГС могут выдавать доступ к личному кабинету этого информационного ресурса при регистрации брака и оформлении семьей свидетельства о рождении ребенка. В конечном итоге каждая семья будет иметь доступ как к общей информации о существующих мерах поддержки, так и к личному кабинету, в котором при указании личных данных будут отражаться все меры поддержки, на которые семья может рассчитывать", - сказала Окунева. Она отметила, что полномочия по наполнению данных ресурсов предлагается возложить на региональные органы власти и органы соцзащиты.

В связи с тем, что запуск подобного портала требует времени, партпроект "Крепкая семья" предлагает переходный вариант системы информирования семей с детьми. "Через органы ЗАГС, перинатальные центры, органы Пенсионного фонда России и другие профильные структуры можно осуществить распространение информационных буклетов о существующих мерах государственной поддержки", - цитирует Окуневу пресс-служба.

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