Источник: Чайка прибудет в субботу в Дагестан, где представит нового прокурора

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор Юрий Чайка прибудет в субботу в Дагестан в субботу, где встретится с врио главы республики Владимиром Васильевым и представит нового прокурора, сообщил ТАСС в пятницу источник в администрации главы и правительства Дагестана.

"Ожидается, что завтра в республику прибудет генпрокурор Юрий Чайка. Он встретится с главой Дагестана и представит нового прокурора республики", - сказал собеседник агентства.

Ранее, в четверг, в Дагестане побывал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о ходе расследования уголовных дел, взятых на контроль, а также встретился с врио главы республики. Бастрыкин в ходе поездки заявил о необходимости совместными усилиями с другими правоохранителями обеспечить законность и соблюдение прав жителей Дагестана.

О проверках в Дагестане

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.

Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

В конце января первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман сообщил, что в Дагестан прибыла спецкомиссия для проверки состояния законности в республике. Ранее сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти.

В конце января в отставку ушел прокурор региона Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, его кандидатуру поддержал республиканский парламент 1 февраля.