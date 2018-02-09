Пожарные учения МЧС прошли на арене "Стадион Калининград" в рамках подготовки к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарно-тактические учения прошли в пятницу на строящейся к чемпионату мира 2018 года футбольной арене "Стадион Калининград", сообщил ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Алексей Баранов.

"По сценарию учений, впервые проведенных на строящемся к ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде стадионе, в результате неисправности электроприборов произошло возгорание в помещении бара ресторана. Огонь быстро охватил площадь свыше 20 квадратных метров. Помещение ресторана, западная трибуна стадиона оказались сильно задымлены", - рассказал собеседник агентства.

По тревожному сигналу посетителей ресторана и зрителей с западной трибуны эвакуировали, к месту ЧП оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательных частей, несущие дежурство у стадиона. Была проложена магистральная линия для тушения пожара, начат поиск пострадавших, которых спасатели МЧС доставляли в пункт приема и оказания первой помощи Территориального центра медицины катастроф. А сотрудники федеральной противопожарной службы в составе мобильной группы экстренного реагирования на служебных мотоциклах обеспечивали беспрепятственный проезд машин скорой помощи. В общей сложности по итогам учений были спасены 10 человек.

"Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, обеспечена защита коммуникаций ресторана и помещений, расположенных непосредственно под ним. Всего в учениях было задействовано свыше 80 человек, около 20 единиц техники, из них от МЧС России - 40 человек и 12 единиц техники", - отметил Баранов.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. "Стадион Калининград", рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).