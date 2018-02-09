Финал премии "Студент года-2018" для учащихся колледжей пройдет в ноябре в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Астрахань в ноябре впервые примет финал национальной премии "Студент года-2018", учрежденной Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Планируется, что в регион приедут более 200 студентов средних специальных учебных заведений со всей России, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе думы Астраханской области.

"Астрахань впервые примет финал премии "Студент года-2018", проведение конкурса запланировано на ноябрь этого года. Для участия в нем к нам в регион приедут более 200 студентов профессиональных колледжей со всей страны, которые пройдут предварительный отбор в своих регионах. Победителей по семи номинациям будет определять авторитетная экспертная группа", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, о проведении конкурса в Астрахани сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Он обсудил предстоящее мероприятие с руководителем премии "Студент года" Ириной Карих и председателем облдумы Игорем Мартыновым. Глава Российского союза молодежи отметил, что задача конкурса - не просто выявить талантливых и активных ребят, но и обеспечить им социальный лифт, обратить на них внимание региональных властей.

В пресс-службе также отметили, что Астрахань выбрана местом проведения конкурса благодаря успеху астраханской студентки Регины Айбулатовой, которая в прошлом году стала обладателем гран-при Российской национальной премии. Финал премии "Студент года-2018" среди учащихся российских вузов пройдет в этом году в Казани.

Премия "Студент года" в прошлом году проходила в Крыму. Конкурс проводится для выявления, поддержки и признания заслуг студентов, имеющих достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. В ходе конкурса студенты выполняют различные задания (в зависимости от номинаций, в которых они участвуют), в частности, готовят самопрезентации, проходят тестирования, пишут исторический и тотальный диктанты, участвуют в деловой игре и сдают нормативы ГТО.