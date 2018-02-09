Аэропорты ДФО готовы к приему иностранцев по электронным визам

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международные аэропорты пяти регионов Дальнего Востока технически готовы к приему иностранцев, въезжающих по электронным визам. Упрощённый визовый режим может быть распространён на воздушные гавани ДФО уже в 2018 году, сообщили в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития внесло в правительство РФ законопроект о распространении механизма электронной визы на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО.

"Международные аэропорты этих дальневосточных регионов уже технически оснащены для применения механизма электронных виз. На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространяться по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами", - приводят в пресс-службе слова статс-секретаря - заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

Помимо аэропорта Владивосток (Кневичи) упрощенный визовый режим может быть распространен на аэропорты Петропавловск-Камчатский (Елизово), Игнатьево (Благовещенск), Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). Таким образом количество дальневосточных регионов, которые смогут принимать иностранцев по электронной визе, достигнет шести.

"Учитывая, что некоторые аэропорты являются в настоящее время ТОР, смена преференциального режима ТОР на режим Свободного порта Владивосток (СПВ) повлечет нежелательные юридические последствия в отношении прав резидентов ТОР на земельные участки, переданные по договорам аренды для реализации инвестиционных проектов, и даже прекращение реализации проектов. Поэтому законопроектом предусмотрено распространение на территории международных аэропортов не режима СПВ, а лишь механизма электронной визы, независимо от того, включены данные территории в свободный порт Владивосток или нет", - пояснил Волков.

Возможность получить электронную визу появилась с 1 августа 2017 года у граждан 18 стран. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд. На территории ДФО расположено девять воздушных пунктов пропуска: Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно- Сахалинск (Хомутово), Якутск.