Скворцова: "Бережливая поликлиника" позволяет в три раза сократить очереди ко врачу

ТУЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Проект "Бережливая поликлиника", который внедряется в российских регионах с октября 2016 года Минздравом совместно с госкорпорацией "Росатом", позволяет в три раза сократить очереди на прием к врачам и в семь раз - время ожидания в регистратуре. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в пятницу во время рабочей поездки в Тульскую область.

"На примере Тульской области мы видим, что результаты внедрения проекта "Бережливая поликлиника" прекрасные. Время ожидания в регистратуре снизилось в 7,5 раза. В целом, очереди на прием врачей и в процедурные кабинеты сократились в три раза. Например, время на вакцинацию от момента входа в поликлинику до выхода из нее не превышает 35 минут", - сказала Скворцова.

Сейчас в Тульской области в проект "Бережливая поликлиника" включено 16 учреждений региона, к концу 2018 года, по словам главы Минздрава, в него войдут все медицинские учреждения региона. "Конечно, население высоко оценивает новый подход к организации работы медучреждений, нет очередей, администратор встречает каждого входящего. В детских поликлиниках есть отдельные входы для здоровых и больных детей, их потоки больше не перекрещиваются. Организованы специальный фильтр-кабинет для температурящих детей и кабинет здорового ребенка", - отметила Скворцова.

Одновременно с изменением качества приема пациентов создаются более комфортные условия работы медицинского персонала, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Открыты комнаты отдыха для врачей и медсестер, оборудованы помещения для приема пищи. Мы планируем и дальше активно участвовать в федеральных программах, чтобы обеспечить максимально полное развитие здравоохранения, но при этом ставим для себя задачу привлекать и внебюджетные средства для реализации проекта "Бережливая поликлиника". Это дает больше возможностей для повышения качества медицинского обслуживания", - сказал он.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета в течение трех лет начиная с 2018 года планируется выделить более 30 млрд рублей для перевода всех детских поликлинических учреждений РФ на "бережливые" технологии. Также в проекте на данный момент участвуют 297 взрослых поликлиник из 40 регионов России.